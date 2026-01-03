(16) 99963-6036
Obituário

Funerária São Carlos informa convite de missa

03 Jan 2026 - 17h28Por Jessica
Familiares e amigos de Efisia Dessi Celestini convidam para a Missa de7ºdia, 04/12/2026 às 19h na igreja Santa Rita de Cássia no Santa Felicia.
 
 Por mais esse ato de fé e religiosidade os familiares agradecem  a presença .

