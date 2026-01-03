Funerária São Carlos informa convite de missa

Funerária São Carlos - Familiares e amigos de Efisia Dessi Celestini convidam para a Missa de7ºdia, 04/12/2026 às 19h na igreja Santa Rita de Cássia no Santa Felicia. Por mais esse ato de fé e religiosidade os familiares agradecem a presença . Leia TambémObituário09h32 - 03 Jan 2026Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento Obituário09h30 - 03 Jan 2026Funerária Fernandes informa nota de falecimento Obituário09h10 - 03 Jan 2026Nova Funerária informa notas de falecimentoObituário11h05 - 02 Jan 2026Nova Funerária informa notas de falecimentoObituário08h58 - 01 Jan 2026Nova Funerária informa nota de falecimentoÚltimas Notícias