(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Obituário

Funerária Nova Jerusalém informa notas de falecimento

27 Dez 2025 - 13h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Nova Jerusalém - Funerária Nova Jerusalém -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP o SR. ARMANDO CAIADO com 89 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 14:00hs e seu sepultamento dia 27/12/2025 às16:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do

Carmo.         FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉMinformou o falecimento do SR. ARMANDO CAIADO.

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP o SR. VANDERSON FABIANO DE GOES com 44 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 10:30hs e seu sepultamento dia 27/12/2025às 14:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do

Carmo.         FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉMinformou o falecimento do SR. VANDERSON FABIANO DE GOES.


NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP a SRA. APARECIDA BELLINI NOVAES com 84 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 11:30hs e seu sepultamento dia 27/12/2025 às15:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do

Carmo.         FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉMinformou o falecimento da SRA. APARECIDA BELLINI NOVAES.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h01 - 27 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário20h07 - 26 Dez 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário15h30 - 26 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Jerusalém informa notas de falecimento
Obituário10h11 - 26 Dez 2025

Nova Jerusalém informa notas de falecimento

Funerária Nova São Carlos informa nota de falecimento
Obituário10h06 - 26 Dez 2025

Funerária Nova São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias