Funerária Nova Jerusalém informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP o SR. ARMANDO CAIADO com 89 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 14:00hs e seu sepultamento dia 27/12/2025 às16:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP o SR. VANDERSON FABIANO DE GOES com 44 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 10:30hs e seu sepultamento dia 27/12/2025às 14:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 26/12/2025 em São Carlos – SP a SRA. APARECIDA BELLINI NOVAES com 84 anos de idade. Seu velório será realizado dia 27/12/2025 a partir das 11:30hs e seu sepultamento dia 27/12/2025 às15:30hs, saindo seu féretro doVelório Municipal N. S. do Carmopara o cemitério Municipal N. S. do
