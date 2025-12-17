(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa o falecimento de José Carlos Travessa

17 Dez 2025
É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:
 
Sr. "JOSÉ CARLOS TRAVESSA" (O "Ito")  aos 88 anos, ocorrido dia 16/12/2025 em São Carlos/SP.
 
Ele era casado com a sra.Arlete, deixou os filhos: Carlos, Ricardo e demais  parentes e amigos.
 
VELÓRIO: 17/12/2025 às 12h no Velório Memorial Jardim da Paz em São Carlos/SP.
ENCERRAMENTO: 17/12/2025 às 16h30 no Cemitério Jardim da Paz em São Carlos/SP.
 
“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

