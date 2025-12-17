Funerária Fernandes informa o falecimento de José Carlos Travessa

Sr. "JOSÉ CARLOS TRAVESSA" (O "Ito") aos 88 anos, ocorrido dia 16/12/2025 em São Carlos/SP.

Ele era casado com a sra.Arlete, deixou os filhos: Carlos, Ricardo e demais parentes e amigos.

VELÓRIO: 17/12/2025 às 12h no Velório Memorial Jardim da Paz em São Carlos/SP.

ENCERRAMENTO: 17/12/2025 às 16h30 no Cemitério Jardim da Paz em São Carlos/SP.

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de: