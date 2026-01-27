Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza

Deixou sua esposa, a Sra. Zenita da Cruz de Souza, os filhos: Márcia, Cristina, Márcio, André, Thiago e Diego e demais parentes e amigos.

VELÓRIO: 27/01/2026 às 12h no Memorial Jardim da Paz.

ENCERRAMENTO:27/01/2026 às 16h no Cemitério Jardim da Paz

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:Damião de Souza, aos 76 anos, ocorrido dia 27/01/2026, em São Carlos/SP.