terça, 27 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza

27 Jan 2026 - 08h46Por Jessica Carvalho R.
É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:Damião de Souza, aos 76 anos, ocorrido dia 27/01/2026, em São Carlos/SP.
 
Deixou sua esposa, a Sra. Zenita da Cruz de Souza, os filhos: Márcia, Cristina, Márcio, André, Thiago e Diego e demais  parentes e amigos.
 
VELÓRIO: 27/01/2026 às 12h no Memorial Jardim da Paz.
 
ENCERRAMENTO:27/01/2026 às 16h no Cemitério Jardim da Paz
 
“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

