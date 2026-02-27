Funerária Fernandes informa o falecimento de Adelina Fallaci Baldan

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra Adelina Fallaci Baldan, aos 99 anos, ocorrido dia 27/02/2026, em São Carlos-SP.
Era viúva..
Deixa seus filhos: Milton, Aparecida, Maria Eliza, Jaime, Claudete, Márcia , José Sebastião, Maria Rosa (in memorian) Célio (in memorian) e José Maria ( in memorian)
A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026, das 09:00h às 13:00h noVelório Municipal Nossa Senhora do Carmo em São Carlos. Após seguirá cortejo para Ibaté onde será sepultada às 13h30 no Cemitério Municipal de Ibaté.
"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências"