FunerÃ¡ria Fernandes informa nota de falecimento



CERIMÔNIA DE DESPEDIDA NO VELÓRIO MUNICIPAL DE IBATÉ às 10h.



ENCERRAMENTO: 23/03/2026 às 11h no Cemitério Municipal de Ibaté/SP.



“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de: Sra. "MARIA ANITA OLIVEIRA LOPES " aos 66 anos, ocorrido dia 22/03/2026 em Ibaté/SP.Ela era viúva, deixa as filhas:Danieli, Viviane.Netos:Victor, Analy, Gael e Yuri, e demais parentes e amigos.VELÓRIO: 23/03/2026 a partir 08h no Velório Municipal de Ibaté.