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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

FunerÃ¡ria Fernandes informa nota de falecimento

23 Mar 2026 - 08h34Por Jessica Carvalho R
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FunerÃ¡ria Fernandes informa nota de falecimento -
É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de: Sra. "MARIA ANITA OLIVEIRA LOPES " aos 66  anos, ocorrido dia 22/03/2026 em Ibaté/SP.

Ela era viúva, deixa as filhas:Danieli, Viviane.Netos:Victor, Analy, Gael e Yuri, e demais parentes e amigos.

VELÓRIO: 23/03/2026  a partir 08h no Velório Municipal de Ibaté.

CERIMÔNIA DE DESPEDIDA  NO VELÓRIO MUNICIPAL DE IBATÉ às 10h.

ENCERRAMENTO: 23/03/2026 às 11h no Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.
 
Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”
 

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