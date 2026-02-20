(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa notas de falecimento

20 Fev 2026 - 08h35Por Da redação
SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA - SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA , aos 74 anos, ocorrido dia 19/02/2026, em São Carlos-SP.

Deixa sua esposa Maria ap. pereira da silva e suas filhas Andreia e Adriana e seus familiares.

O velório será nesta sexta-feira, 20, a partir das 08:00 até as 10:00h no Velório Municipal de São Carlos-SP

e em seguida seguirá cortejo para Riolândia-sp, o sepultamento será as 17:00 hs no cemitério municipal de riolândia-sp

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

 

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de ELIAS JONAS ROBERTO, aos 47 anos, ocorrido dia 19/02/2026, em São Carlos-SP.

Deixa seus filhos Renan, Rian, Ruan e seus familiares.

O velório será nesta sexta-feira, 20, a partir das 09:30h no Velório Municipal 

de Ibaté -SP e o sepultamento às 13:30 hs no Cemitério Municipal de Ibaté.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Últimas Notícias