Funerária Fernandes informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA , aos 74 anos, ocorrido dia 19/02/2026, em São Carlos-SP.
Deixa sua esposa Maria ap. pereira da silva e suas filhas Andreia e Adriana e seus familiares.
O velório será nesta sexta-feira, 20, a partir das 08:00 até as 10:00h no Velório Municipal de São Carlos-SP
e em seguida seguirá cortejo para Riolândia-sp, o sepultamento será as 17:00 hs no cemitério municipal de riolândia-sp
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de ELIAS JONAS ROBERTO, aos 47 anos, ocorrido dia 19/02/2026, em São Carlos-SP.
Deixa seus filhos Renan, Rian, Ruan e seus familiares.
O velório será nesta sexta-feira, 20, a partir das 09:30h no Velório Municipal
de Ibaté -SP e o sepultamento às 13:30 hs no Cemitério Municipal de Ibaté.
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.