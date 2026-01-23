(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

23 Jan 2026 - 18h43Por Jessica
FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:O Dr. Samuel Augusto Brunelli Benedicto, aos 57 anos, ocorrido dia 23/01/2026, em São Carlos/SP.
 
Deixou sua companheira, a Sra. Maria de Lourdes Francisco, os filhos: Mirela, Bruna, Nicoli, Yago ,Yuri e demais  parentes e amigos.
 
VELÓRIO: 24/01/2026 às 07h no Velório Municipal de São Carlos
ENCERRAMENTO: 24/01/2026 às 11h15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
 
“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.
Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

