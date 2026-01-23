Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Deixou sua companheira, a Sra. Maria de Lourdes Francisco, os filhos: Mirela, Bruna, Nicoli, Yago ,Yuri e demais parentes e amigos.

VELÓRIO: 24/01/2026 às 07h no Velório Municipal de São Carlos

ENCERRAMENTO: 24/01/2026 às 11h15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês.”

FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:O Dr. Samuel Augusto Brunelli Benedicto, aos 57 anos, ocorrido dia 23/01/2026, em São Carlos/SP.