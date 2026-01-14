(16) 99963-6036
quarta, 14 de janeiro de 2026
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

14 Jan 2026 - 09h46Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Fernandes - Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de CLEUZA DE FATIMA SILVA, aos 69 anos, ocorrido dia 13/01/2026, em SÃO CARLOS-SP.

Deixa seus filhos RONALDO, JULIANA, MARCILIANO, ELIZANGELA, GUSTAVO, TAMIRES, JULIANO e seus familiares.
 
O velório será nesta Quarta -Feira ,14, a partir das 12:30h no Velório Municipal de São Carlos-SP e o sepultamento às 16:30 hs no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
 
 A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências 

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h48 - 14 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h20 - 13 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário09h19 - 13 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário09h05 - 13 Jan 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h08 - 13 Jan 2026

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias