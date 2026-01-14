Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de CLEUZA DE FATIMA SILVA, aos 69 anos, ocorrido dia 13/01/2026, em SÃO CARLOS-SP.

Deixa seus filhos RONALDO, JULIANA, MARCILIANO, ELIZANGELA, GUSTAVO, TAMIRES, JULIANO e seus familiares. O velório será nesta Quarta -Feira ,14, a partir das 12:30h no Velório Municipal de São Carlos-SP e o sepultamento às 16:30 hs no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo. A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências

