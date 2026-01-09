Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Era viúva, deixa parentes e amigos.

VELÓRIO: 09/01/2026 às 12:30 h,no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo.

ENCERRAMENTO: 09/01/2026 às 14:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos”

É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de: A Sra. "Neusa Aparecida Baglio Fernandes", aos 82 anos, ocorrido dia 08/01/2026, em São Carlos/SP.