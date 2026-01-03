Funerária Fernandes informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

03 Jan 2026 - 09h30 Por Da redação

Funerária Fernandes -

É com grande pesar e respeito que a FUNERÁRIA FERNANDES comunica o falecimento de:

Sra. "Aldrei Garcia da Silva Farias", aos 71 anos, ocorrido dia 02/01/2026, em São Carlos/SP.

Ela era casada com o Sr .Elias Silveira de Farias, deixou as filhas Raquel, Débora e demais parentes e amigos.

VELÓRIO: 03/01/2026 às 12:30 h,no Velório Memorial Jardim da Paz .

ENCERRAMENTO: 03/01/2026 às 16h30 no Cemitério Jardim da Paz.

“A família enlutada agradece as manifestações de carinho.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos”

