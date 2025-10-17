(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

17 Out 2025 - 08h56Por Jessica CR
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Janir Dulci Gonzales, aos 89 anos, ocorrido dia 16/10/2025, em Adamantina-SP. Seu corpo foi transladado para cidade de São Carlos-SP
 
Deixa seus filhos Márcio Vergara Gonzalez casado com Rosemeire de Fátima Jacinto Gonzalez, Marcos Vergara Gonzalez casado com Doralice borro Gonzalez. E seus netos, Gabriel Vergara Gonzalez casado com Vanessa Cristiane de oliveira Gonzalez,Vitória vergara Gonzalez campos casada com Matheus Campos, Rafael borro Gonzalez casada com Alexandre Gonzalez.
 
O velório será nesta Sexta-Feira, 17, a partir das 09:30h no Velório Municipal  e o sepultamento às 14:30h no cemitério Santo Antonio de Pádua.
 
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

