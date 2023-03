Funerária Fernandes informa nota de falecimento

O Sr. José Roberto Marciano, com 85 anos, ocorrido no dia 03/03/2023 em São Carlos.

O extinto era viúvo.

Deixa os filhos Isabel, Rita, Natalina, Ana, Emilia, Angela, Roberto, Donizete e seus familiares.

O velório dar-se-á dia 03/03/20223, à partir das 13:00hs no velório Municipal e o sepultamento será às 17:00hs, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento do