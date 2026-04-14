Nova Funerária -

A Senhora: Maria do Carmo Moraes Gonçalves

Faleceu dia 14/04/26 às 01:34 horas em São Carlos com 55 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Evandro Luis Gonçalves e os filhos: Ana Lygia c/c Arthur, Luis Antonio c/c Karoline, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/09/1970.

A Senhora: Roseli Doniseti Barbosa

Faleceu dia 13/04/26 às 14:44 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valdir de Souza e as filhas: Carla Cristina Barbosa de Oliveira c/c Luan, Camila Roberta de Souza, Vitoóia Ciro de Souza, familiares e amigos.

O Velório será realizado no dia 14/04/26 a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/02/1966.

O Senhor: Luiz Noriyasu Murasaki

Faleceu dia 13/04/26 às 08:22 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sueli Batista e os filhos: Daniel Batista Murasaki c/c Marina, Rafael Batista Murasaki, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Paulo.

O sepultamento dar-se-á no dia 14/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério do Araçá para o Cemitério do Araçá em São Paulo.

Data de nascimento: 20/07/1943.

O Senhor: Paulo Varoto

Faleceu dia 11/04/26 às 22:15 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Luzia Migliato Varoto e o filho: Paulo Sérgio Varoto c/c Vânia Aparecida Gurian Varoto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/04/1934.

O Senhor: Angelo Modollo

Faleceu dia 11/04/26 às 17:00 horas em Matão com 95 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Aparecida Vivan Modollo e deixa os filhos: José, Luana, Neusa, Ivone, Nivaldo, Célia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/06/1930.

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