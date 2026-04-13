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segunda, 13 de abril de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

13 Abr 2026 - 08h47Por Da redação
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Aparecida Lucas Rodrigues, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 12/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Rodrigues.

Deixa suas filhas: Maria Madalena e Mara Lucia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/04/2026 das 07:00h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aparecida Lucas Rodrigues.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93379


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Silvio Zago, aos 96 anos de idade, ocorrido no dia 12/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Walter e Valéria, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/04/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 14:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Silvio Zago.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93383

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