Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

13 Abr 2026 - 08h30
O Senhor: Paulo Varoto

Faleceu dia 11/04/26 às 22:15 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Luzia Migliato Varoto e o filho: Paulo Sérgio Varoto c/c Vânia Aparecida Gurian Varoto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/04/26 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/04/1934.

 

O Senhor: Antonio de Fatima Iazorli

Faleceu dia 11/04/26 às 14:48 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rita de Cássia M. Iazorli e os filhos: Fernando

Henrique c/c Sabrina, Silvia Helena e Cleber, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/04/26 às 14:30  horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal    para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/06/1954.

 

A Senhora: Maria Del Pilar Figueroa Diaz

Faleceu dia 11/04/26 às 10:15 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ceferino F. C. Alonso e deixa as filhas: Maria Inez c/c Eduardo e Vanderli, solteira; familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/04/26 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal   para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/07/1962

 

A Senhora: Valdecy Aparecida dos Santos

Faleceu dia 11/04/26 às 02:24 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Era solteira, filha de Alcino Martins dos Santos e Maria Ferreira dos Santos e deixa a filha: Karen Coque, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/04/26 às 14:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 26/01/1967.

 

O Senhor: Azuir Edno Martina

Faleceu dia 10/04/26 às 15:55 horas em Dourado com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena Munhoz Martina e os filhos: Ana Cristina Martina Duarte c/c Lauriberto, Paulo Sergio Martina, Lucio Martina, a neta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/04/26 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado

Data de nascimento: 19/04/1943.

 

O Senhor: Cláudio Alexandre Parma

Faleceu dia 10/04/26 às 07:30 horas em Américo Brasiliense com 50 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Adriana Aparecida Vieira e os filhos: Matheus e Gabriela, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Motuca.

O sepultamento deu-se no dia 10/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Motuca.

Data de nascimento: 21/08/1975.

