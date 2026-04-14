NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nadir Garcia do Amaral, aos 57 anos de idade, ocorrido no dia 14/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Antônio Benedito do Amaral.

Deixa seu filho: Gabriel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/04/2026 das 12:30 às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Nadir Garcia do Amaral.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93580





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ivani Sebastiana Regassoni, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 13/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Fabrício e Fabíola, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/04/2026 das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Ivani Sebastiana Regassoni.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: : https://sistemamemoriam.com/c/93585

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Joaquim de Oliveira Costa, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 13/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Benedita Isilda Dagnon Costa.

Deixa sua filha: Priscila, netos: Yago e Yuri, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/04/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Joaquim de Oliveira Costa.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93592

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