Funerária Fernandes informa nota de falecimento

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da

Neide Antonia Mattiolli, com 77 anos, ocorrido no dia 01/01/2023, em São Carlos.

A extinta era viúva.

Deixa os filhos Marcelo, Fernando, Rodrigo e seus familiares.

O velório dar-se-á dia 01/01/2023, às 07:15hs no Velório Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento dia 01/01/20223, às 11:15 hs, no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

