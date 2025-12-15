(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Obituário

Familiares e amigos lamentam morte de mestre de obras conhecido e querido em São Carlos

15 Dez 2025 - 19h46Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Familiares e amigos lamentam a morte do mestre de obras Antônio Venâncio de Oliveira, de 62 anos, ocorrida nesta segunda-feira (15), em uma obra localizada no condomínio Village Damha 4, em São Carlos. Antônio era bastante conhecido e querido na cidade.

Segundo apurou o São Carlos Agora (SCA), Antônio estava trabalhando no local quando passou mal e desmaiou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu à ocorrência, porém, apesar dos atendimentos realizados, o mestre de obras não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para apurar a causa da morte.

O velório está previsto para ocorrer nesta terça-feira, no Velório da Santa Cruz. Até o momento, o horário de início da cerimônia ainda não foi divulgado.

Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de pesar.

Últimas Notícias