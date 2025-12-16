(16) 99963-6036
Drogas são localizadas em cano de água pluvial em Ibaté

16 Dez 2025 - 20h42Por Da redação
Na noite desta terça-feira (16), uma equipe da Guarda Municipal de Ibaté localizou entorpecentes durante patrulhamento pela Rua Borborema, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

O local é conhecido pelas autoridades como ponto de venda de drogas e já foi alvo de diversas ocorrências semelhantes. Durante o patrulhamento, os guardas avistaram um rapaz que transitava de bicicleta. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu do local.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou uma vistoria nas proximidades onde o indivíduo estava momentos antes e encontrou drogas escondidas dentro de um cano de água pluvial de uma residência. No local foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de uma máquina de cartão, possivelmente utilizada para o comércio dos entorpecentes.

Todo o material foi recolhido e apresentado no Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada e as drogas apreendidas.

