Câmara Municipal de São Carlos lamenta morte de Sérgio Sanchez

A Câmara Municipal de São Carlos manifestou profundo pesar pelo falecimento de Sérgio Sanchez ocorrido nesta sexta-feira (16), no município. Era militante histórico do Partido dos Trabalhadores e assessor do vereador Lineu Navarro,

O velório será realizado neste sábado (17), a partir das 14h, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. O sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

Reconhecido por sua importância para a comunidade são-cancarlense, Sérgio Sanches será lembrado pela dedicação, caráter e pelas contribuições prestadas ao bem-estar da cidade. Sua morte causa comoção e deixa um sentimento de vazio entre familiares, amigos e todos que conviveram com sua generosidade e compromisso.

Em nota, a Câmara Municipal se solidarizou com familiares e amigos, expressando condolências e desejando força e conforto neste momento de dor.

Leia Também