(16) 99963-6036
sábado, 17 de janeiro de 2026
Nota de pesar

Câmara Municipal de São Carlos lamenta morte de Sérgio Sanchez

17 Jan 2026 - 10h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Câmara Municipal de São Carlos lamenta morte de Sérgio Sanchez -

A Câmara Municipal de São Carlos manifestou profundo pesar pelo falecimento de Sérgio Sanchez ocorrido nesta sexta-feira (16), no município. Era militante histórico do Partido dos Trabalhadores e assessor do vereador Lineu Navarro,

O velório será realizado neste sábado (17), a partir das 14h, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. O sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

Reconhecido por sua importância para a comunidade são-cancarlense, Sérgio Sanches será lembrado pela dedicação, caráter e pelas contribuições prestadas ao bem-estar da cidade. Sua morte causa comoção e deixa um sentimento de vazio entre familiares, amigos e todos que conviveram com sua generosidade e compromisso.

Em nota, a Câmara Municipal se solidarizou com familiares e amigos, expressando condolências e desejando força e conforto neste momento de dor.

Leia Também

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário10h37 - 16 Jan 2026

Grupo Vida informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h25 - 15 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa convite de missa
Obituário15h44 - 14 Jan 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa convite de missa

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário11h42 - 14 Jan 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h48 - 14 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias