Vereador Bruno Zancheta visita Farmácia de Alto Custo e pede novo horário para abertura do portão

“Temos um crescente número de pessoas que diariamente utilizam a Farmácia de Alto Custo e existe logo nos primeiros horários do dia uma intensa fila, antes mesmo da abertura dos portões. As pessoas não podem ficar tomando sol, chuva, enfim, expostas ao tempo aguardando seu medicamento. Visitando e ouvindo as pessoas, entendi que existe a necessidade que os portões possam abrir antes das 07h, para que possamos acomodar melhor toda população que está ali aguardando, diminuindo as filas e proporcionando um atendimento mais eficiente e humanizado”, disse o parlamentar.

“Encaminhei um ofício à Secretária de Saúde para que possamos olhar com carinho essa demanda, afinal, uma das nossas funções é também se colocar no lugar das pessoas e tornar o atendimento mais digno para todos os são-carlenses”, finalizou Bruno Zancheta.

O vereador Bruno Zancheta (Republicanos) visitou nesta quinta-feira (19), atendendo à pedidos da população, a Farmácia de Alto Custo localizada na Avenida São Carlos. O parlamentar frisou a importância da antecipação para abertura dos portões antes das 07h.