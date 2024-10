Vereador Bruno Zancheta visita Centro Operacional da Guarda Municipal e reforça compromisso com segurança pública

O vereador Bruno Zancheta esteve no Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de São Carlos, acompanhando todo trabalho realizado pela corporação para melhoria da segurança de nossa cidade. Ele foi recebido pelo Secretário de Segurança Pública Samir Gardini.



Ele destacou a importância do sistema de monitoramento para a cidade e os recursos que foram destinados pelo seu mandato: “Pude conhecer a estrutura de monitoramento da cidade, que atualmente conta com mais de 130 câmeras instaladas em pontos estratégicos, proporcionando assim uma cidade mais segura a todos os munícipes são-carlenses. Saber que estamos contribuindo para a melhoria da segurança com a destinação de recursos através de emenda parlamentar para implantação de câmeras em diversos pontos da cidade é gratificante”.



"A segurança pública é também prioridade de nosso mandato. Quando investimos recursos nessa área, estamos trazendo bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Vamos continuar trabalhando para ampliar esse sistema para todos os cantos da cidade"; disse Bruno Zancheta.



“Gostaria de parabenizar o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini e toda sua equipe pelo empenho e dedicação. Nosso mandato tem o compromisso com a segurança, e continuaremos investindo em tecnologias e ações que tornem nossa cidade cada vez mais segura para todos”, finalizou o parlamentar.



Localizado na Base Avançada “Edélcio Leme de Almeida”, ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, a central funciona 24 horas com acesso às 114 câmeras distribuídas por toda a cidade e atendendo as demandas do telefone 153, da central de alarmes e dos rádios da corporação.

