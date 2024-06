Vereador Bruno Zancheta é o novo líder do partido do Governador Tarcísio na Câmara

Nesta terça-feira, o Partido Republicanos, escolheu o seu novo líder. A decisão foi tomada pelo presidente do diretório municipal, o vereador Elton Carvalho, que indicou o vereador Bruno Zancheta como liderança da agremiação partidária no legislativo municipal a partir desta data.

“Para mim é uma honra ser o líder do partido do governador Tarcísio de Freitas aqui na Câmara. Gostaria de agradecer a direção estadual em nome do governador e ao presidente do Diretório Municipal do Republicanos, o vereador Elton Carvalho pela indicação. Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio e principalmente em poder exercer essa tão importante função, logo no meu primeiro mandato como vereador”, finalizou o parlamentar.

Bruno Zancheta agradeceu a escolha de seu nome: “O líder de partido é fundamental na formulação de políticas e desempenha um papel na formação de políticas públicas, na coesão partidária e na conexão com o eleitorado. Estou honrado pela confiança depositada em mim. Irei fazer de tudo para aproximar as políticas exitosas do governo do estado, capitaneadas pelo Tarcísio, para que elas possam vir ainda mais para São Carlos”.

O Republicanos tem como principal liderança o Governador Tarcísio de Freitas e conta com 42 Deputados e 4 Senadores da República em seus quadros partidários.

