Vereador Bruno Zancheta destina recursos para ampliação de sistema de monitoramento

Em reunião realizada nesta segunda-feira (20), com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, o vereador Bruno Zancheta anunciou a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar, para a implantação de um sistema de monitoramento nas regiões dos bairros Salto do Monjolinho, Planalto Verde, Jardim Zavaglia e Planalto Paraíso. A iniciativa visa fortalecer a segurança pública e proporcionar um ambiente mais seguro para os moradores dessas localidades.

A medida, que integra um esforço contínuo para expandir a cobertura do monitoramento em toda a cidade, contará com tecnologia de ponta. O sistema permitirá a realização de ações rápidas e precisas por parte das autoridades, além de auxiliar no combate à criminalidade e na prevenção de delitos.

"Nosso objetivo é garantir que o monitoramento chegue a todos os pontos da cidade, aumentando a sensação de segurança e a eficácia das ações de segurança pública. Durante nosso primeiro mandato, investimos recursos em segurança e seguiremos nessa linha de atuação. Quero agradecer ao secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, pelo início de uma parceria", afirmou o vereador Bruno Zancheta, destacando a importância da parceria com a comunidade para alcançar melhores resultados.

