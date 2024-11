Vereador Bruno Zancheta cobra acessibilidade no Ginásio do Zuzão

Visita ao Ginásio do Zuzão: Bruno Zancheta busca providenciar condições de acessibilidade -

O vereador Bruno Zancheta (Republicanos), em atenção a pedidos encaminhados pela população, visitou o Ginásio de Esportes Hugo Dornfeld, mais conhecido como Ginásio do Zuzão, na Vila São José, para observar de perto as condições de acessibilidade do local. A visita contou com a presença Marília Massei Porto, diretora do Departamento de Defesa da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e dos ativistas Paulo Bernardo, Welson Coelho e Paulo Daniel, que também expressaram suas preocupações quanto às limitações do espaço.

Bruno Zancheta argumentou que aquele Ginásio, um dos principais espaços para eventos esportivos e culturais da cidade, não possui a infraestrutura adequada para atender a todos os cidadãos de forma igualitária. “Em um local público tão importante, a acessibilidade não pode ser negligenciada. Precisamos garantir que toda população participe de todas as atividades realizadas neste espaço e em todos os espaços públicos”, afirmou.

Durante a visita, foram discutidas várias questões, como a falta de rampas de acesso, assentos reservados para pessoas com deficiência e banheiros adaptados. “A presença da diretora do Departamento de Defesa da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Pessoa com Deficiência foi um passo importante para entender as necessidades específicas do público-alvo e buscar soluções viáveis”, destacou o vereador.

Bruno Zancheta presidiu a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência (Biênio 2021-2022) e atualmente é membro da Comissão. Os outros componentes são: o Vereador Robertinho Mori (Presidente) e o Vereador Bira (Secretário).

