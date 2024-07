Vereador Bruno Zancheta acompanha instalações finais para entrega de sistema de monitoramento no Varjão

BZ finais câmeras Varjão I -

O vereador Bruno Zancheta esteve no Varjão para acompanhar as instalações finais do novo sistema de monitoramento por câmeras que será instalado na região do Varjão, Condomínio Leila e Quinta da Felicidade. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para aumentar a segurança e a vigilância na região, atendendo a uma demanda antiga dos moradores. O sistema, que contará com tecnologia de ponta, promete cobrir as principais vias e pontos estratégicos do bairro, proporcionando maior tranquilidade para a população. Os recursos para tal implantação, foram enviados pelo parlamentar no ano de 2023.

Bruno Zancheta destacou a importância do projeto: “Esse é um passo significativo para garantir a segurança dos nossos munícipes que residem ou tem suas chácaras nessa região. A instalação dessas câmeras vai inibir a ação de criminosos e facilitar o trabalho das forças de segurança”, afirmou o vereador.

Além das câmeras de monitoramento, o projeto inclui a instalação de um centro de controle integrado juntamente com a Guarda Municipal, onde as imagens serão analisadas em tempo real por uma equipe especializada. Essa centralização permitirá uma resposta mais rápida e eficiente em casos de emergência.

O vereador Bruno Zancheta reforçou seu compromisso com a segurança pública e afirmou que continuará buscando recursos e soluções para outras áreas da cidade. “Com a implementação deste sistema, o Varjão, Condomínio Leila e Quinta da Felicidade se juntam a outros bairros que já contam com monitoramento por câmeras, representando um avanço significativo na infraestrutura de segurança do município. Em breve, estaremos juntos, comemorando mais esse significativo avanço para a população de São Carlos. Gostaria de agradecer o Secretário de Segurança Pública Samir Gardini e ao Diretor do Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia Evandro Gimenez para que esse sistema definitivamente saísse do papel”, finalizou o vereador.

