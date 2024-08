Valorização dos Psicólogos: Lei de autoria dos Vereadores André Rebello e Bruno Zancheta é sancionada pelo Prefeito

Na última semana, a lei de número 22720/2024 que institui o “Dia do Psicólogo” no calendário oficial da cidade, de autoria dos vereadores André Rebello e Bruno Zancheta, foi sancionada pelo prefeito municipal e já está em vigor.



Os vereadores destacaram a relevância do trabalho dos psicólogos na promoção da saúde mental e bem-estar da população: "Os psicólogos desempenham um papel crucial em nossa sociedade, oferecendo suporte emocional e ajudando a enfrentar desafios cotidianos. Esta lei é um reconhecimento ao trabalho incansável desses profissionais".



"É essencial que reconheçamos a contribuição dos psicólogos para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos. Este dia servirá como uma oportunidade para refletirmos sobre a importância da saúde mental e para promovermos ações que valorizem esses profissionais", finalizaram os parlamentares.



A lei estabelece que o Dia do Psicólogo será comemorada anualmente no dia 27 de agosto, coincidindo com a data em que a profissão foi regulamentada no Brasil.

