Roselei congratula equipe GROK de Robótica pelo primeiro lugar na 9ª etapa da OBR 2024

O vereador Roselei Françoso (MDB) apresentou na Câmara Municipal de São Carlos na última terça-feira (25), uma moção de congratulação para a equipe GROK de Robótica do Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos – SIBISC lab, que conquistou primeiro lugar na 9ª etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024.



A etapa regional coordenada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), aconteceu nos dias 22 e 23 de junho, no salão de eventos da área 1 do campus da USP, em São Carlos, e reuniu 180 equipes com alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, dos sete aos 17 anos.



A OBR acontece desde 2007, e atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina. Em 2020, mais de 125 mil alunos participaram do evento. Ela é uma iniciativa pública e gratuita, sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Todo o evento é desenvolvido por professores voluntários das principais universidades de todo o país.



Na moção, Roselei enalteceu os esforços, colaboração, empenho e excelência do bibliotecário e cientista da informação da Prefeitura Municipal de São Carlos, Teruo Ouchi, da diretora do Departamento do SIBISCm Cilmara Seneme Ruy e da Secretária Municipal de Educação, Paula Tayssa Knoff, que realizam com excelência, responsabilidade, inovação e expertise, grandes feitos para a educação científico-tecnológica do município.



A etapa estadual da OBR, prevista para 17 de agosto na Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, em São Bernardo do Campo, será o novo desafio da equipe de robótica do SIBISC, com paixão pela robótica, buscar novos desafios e superar seus limites. Os melhores do Estado vão competir na final nacional, que será realizada de 11 a 17 de novembro, em Goiânia.

