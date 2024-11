Rodson será o novo Secretário Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária

Na manha de ontem (29), o prefeito eleito Netto Donato, realizouno auditório do Paço Municipal, uma coletiva de imprensa para anunciar a conclusão dos trabalhos da Comissão de Transição de Governo e os primeiros nomes que irão compor seu secretariado marcando o início da formação de sua equipe de governo para o mandato que se inicia em 2025.

De acordo com Netto Donato, cada nome foi escolhido com muita responsabilidade, pensando no bem-estar dos são-carlenses. “Cada área tem um papel importante para o desenvolvimento do município, por isso, meu objetivo é de construir uma cidade mais justa, eficiente e inovadora”.

Segundo o Vereador Rodson Magno, a escolha do secretariado reflete as prioridades e diretrizes que guiarão a administração municipal nos próximos anos. “Quero agradecer o convite do prefeito eleito Netto Donato paracompor a função de Secretário Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária de São Carlos, pois poderei continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento desta cidade que tanto amo”, completa Rodson.

Confira os nomes de Secretários que irão compor o governo:

Chefe de Gabinete do Prefeito: Mirella de Oste; Assessores do Prefeito: Ernesto Paulino, Carol Maglio, Fabiana Colmati, Rodolfo Hernane e José Galizia Tundisi; Fundo Social de Solidariedade: Herica Ricci Donato; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal: Paraná Filho; Secretaria Municipal da Família: Ana Paula Vaz; Secretaria Municipal de Transparência e Cidade Inteligente: Mateus de Aquino; Secretaria de Cultura e Turismo: Leandro Severo; Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária: Rodson Magno; Secretaria da Conservação e Qualidade Urbana: Marcelo Targas; Secretaria do Clima e Meio Ambiente: Junior Zanquim; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: Roselei Françoso; Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania: Gisele Santucci; Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura: João Muller; Secretaria Municipal de Educação: Paula Knoff; Secretaria Municipal de Saúde: Leandro Pilha; Secretaria Municipal de Esportes: Fernando Carvalho; Secretaria Municipal de Infância e Juventude: Emerson Morais; Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas: Ana Beatriz Sodelli; Secretaria Municipal de Relações Institucionais: Waldomiro Bueno; Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Paradesportos: Rafinha Almeida; Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental: Laurie Lubek; Secretaria Municipal da Justiça: Lucas Leão; Secretaria Municipal da Fazenda: Mario Antunes; Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana: Michael Yabuki; Procuradora-Geral do Município: Aretha Contin; FESC: Eduardo Cotrim; PROHAB: Marquinho Amaral; SAAE: Derike Contri e Pró-Memória: Bel Lima.