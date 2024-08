Rodson realiza audiência pública sobre o tema “Regulamentação dos serviços de profissionais entregadores na cidade”

Nesta audiência foram abordados diversos temas, entre eles, sobre o artigo 231, inciso VIII do CCTB (Código de Trânsito Brasileiro), que trata da regulamentação dos serviços de motofrete, onde para exercer essa atividade, o veículo precisa estar registrado na categoria aluguel, com placa comercial (sendo os caracteres na cor vermelha) e autorização do Detran.

Segundo Cesar Maragno, a Secretaria de Transporte e Trânsito ainda não emite essa autorização. “São vários órgãos em conjunto que irão decidir como isso será aplicado no município de São Carlos. Vamos aguardar e realizar tudo com cautela”, disse o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito.

De acordo com o Major da Polícia Militar do 38º Batalhão, os profissionais terão tempo para se adequarem. “Seguiremos a Lei Estadual, porém respeitaremos a decisão municipal enquanto nada for definido neste período de até três meses”, ressaltou Wagner Rocha Gonçalves.

Para Rodson, o importante é melhorar a condição de vida desses profissionais entregadores. “É preciso chegar numa conclusão para conseguirmos a regularização deste serviço na nossa cidade”, finaliza o vereador.

Aconteceu nesta segunda-feira, 19, na Câmara Municipal de São Carlos, uma Audiência Pública sobre o tema “Regulamentação dos serviços de profissionais entregadores na cidade”, sendo solicitada pelo Vereador Rodson Magno, onde estiveram presentes diversos profissionais entregadores, vereadores, o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Cesar Maragno, o Secretário de Segurança Pública, Samir Gardini e o Major da Polícia Militar do 38º Batalhão, Wagner Rocha Gonçalves.