Rodson comemora aprovação do loteamento Jardim Vitoria

O loteamento Jardim Vitória I é um projeto de moradias de interesse social, localizado no Jardim Zavaglia, que existe desde 2018 ao qual tem como seu coordenador o Vereador Rodson Magno, cujo objetivo é atender famílias que desejam ter sua moradia, sendo fundada a ARSSC (Associação Realizando Sonhos de São Carlos) ao qual seus associados adquiriram esta área e iniciaram a implantação do loteamento conforme os trâmites legais do Município de São Carlos e do Estado de São Paulo.

Segundo Rodson, desde o início do projeto, mesmo em 2020 passando pela pandemia e sofrendo várias limitações, a ARSSC iniciou seus protocolos do projeto urbanístico junto ao município e estado.

“Foi um longo caminho de readequação de projetos junto às secretarias de Habitação e Meio Ambiente. Em 2022 o projeto foi submetido aos conselhos Comdusc (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano) e Comdema, os quais tivemos que cumprir exigências para implantação do Jardim Vitória I”, destaca o vereador.

Ainda em 2022, a associação submeteu os projetos de implantação do loteamento ao Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), onde cumpriu todas as exigências necessárias para aprovação. E neste ano, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo juntamente com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) emitiram a certificação de implantação do loteamento, de acordo com todas as diretrizes estaduais.

“E é com muita alegria que posso dizer que agora só falta aguardar a Secretaria de Habitação do município emitir a aprovação definitiva do empreendimento Jardim Vitória I”, finaliza Rodson.

Na noite de ontem, 19, aconteceu no Paço Municipal, a aprovação pelo Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) da implantação do loteamento Jardim Vitoria I.