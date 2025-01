Larissa Camargo propõe a criação da Comissão de Combate ao Racismo

Crédito: Foto: Abner Amiel

Na tarde desta terça-feira (21) o vereador e presidente do Legislativo Lucão Fernandes (Progressista) anunciou em sessão ordinária os nomes dos membros das comissões permanentes da Câmara Municipal.

Os 21 vereadores foram distribuídos para exercerem funções de presidente, secretário e membros em 10 comissões.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Relações do Trabalho, Segurança Pública e Defesa Social, que tem como membros os vereadores Larissa Camargo (presidente), Elton Carvalho (secretário) e Djalma Nery (membro) pode sofrer um desmembramento, visto que foi considerada uma comissão com muitos temas desconexos.

Durante a sessão, a vereadora Larissa Camargo (PcdoB) sugeriu o desmembramento da referida comissão para a criação de uma Comissão de Combate ao Racismo ou Igualdade Racial, Direitos Humanos, Proteção Social e Diversidade.

“Na verdade, a gente está ampliando a responsabilidade da Câmara Municipal na luta do combate ao racismo e com os Direitos Humanos, diversidade e proteção social. As comissões estavam um pouco confusas. Conversando com outros colegas vereadores, a gente avaliou dessa forma, fomos até o jurídico para consultar a questão da constitucionalidade e está ok. Então, a nossa proposta é de desmembrar uma comissão que está gigante com temas que se correlacionam mais e poder dialogar melhor”, declarou Larissa.

“A Comissão de Segurança que hoje está a Segurança, Direitos Humanos, Defesa Social, Direitos do Consumidor e Relações de Trabalho é uma comissão gigante. A gente não sabe nem por onde começa”, emendou.

O vereador Lucão Fernandes já tomou conhecimento da proposta de desmembramento e mencionou que vai incluí-la para votação na pauta da próxima sessão. Se for aprovada, a vereadora Larissa será a presidente da Comissão de Combate ao Racismo ou Igualdade Racial, Direitos Humanos, Proteção Social e Diversidade e Elton Carvalho será secretário e Djalma Nery membro.

“É uma parceria importante, pois o vereador Djalma já tem desenvolvido ao longo do seu mandato anterior um trabalho muito focado na questão da diversidade, que é uma pauta importante”, afirmou Larissa.

