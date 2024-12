Dezembro Verde 2024: campanha conscientiza sobre abandono e maus-tratos de animais

O vereador Bruno Zancheta, juntamente com sua equipe, esteve presente no calçadão da rua General Osório e no Mercado Municipal durante os últimos finais de semana, com o objetivo de divulgar a campanha "Dezembro Verde", regulamentada pela Lei 20.223/21, de sua autoria. A iniciativa busca combater o abandono e os maus-tratos de animais.



Diversos locais da cidade estão sendo marcados por uma intensa campanha de conscientização, com a finalidade de alertar a população de São Carlos sobre a ilegalidade de maltratar ou abandonar animais. A ação conta com a parceria entre o gabinete do vereador, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Comunicação, especialmente o Departamento de Defesa Animal. A campanha inclui a distribuição de folhetos, veiculação de matérias em canais de comunicação e publicações nas redes sociais, alcançando toda a comunidade são-carlense.



“Não podemos permitir que nossos animais sofram com maus-tratos e abandono. Estatísticas mostram que, nesse período, em Dezembro, esses casos aumentam em mais de 40%”, afirmou o parlamentar.



“O objetivo é sensibilizar o maior número possível de pessoas sobre a importância de cuidar dos animais e divulgar os canais de denúncia para aqueles que presenciam situações de maus-tratos ou abandono possam denunciar”, completou.



Bruno Zancheta também expressou agradecimentos às pessoas que apoiam e participam da campanha pelo quarto ano consecutivo, destacando a relevância desse trabalho. "Nosso objetivo é claro: proteger os animais e alertar a população sobre o crime que é abandonar aqueles que só nos oferecem amor. Afinal, cuidar dos animais é também cuidar da nossa saúde. Agradeço o apoio das Secretarias envolvidas", concluiu.

