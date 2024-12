Com recursos do vereador Bruno Zancheta, sistema de monitoramento da região do Varjão está 100% integrado à Guarda Municipal

O vereador Bruno Zancheta esteve na região do Varjão, Condomínio Leila e Quinta da Felicidade, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, para anunciar, que o sistema de monitoramento implantado naquela região, está 100% integrado à Guarda Municipal. Recentemente, o poder público anunciou que mais 14 câmeras foram integradas ao sistema, sendo duas delas no Varjão, com emenda destinada por Bruno Zancheta. Os recursos para tal implantação foram enviados pelo parlamentar no ano de 2023 e executados em sua totalidade esse ano.

Ele destacou a importância de tal medida para toda população: “Neste meu primeiro mandato, investir em segurança pública foi prioridade. No Varjão, Condomínio Leila e Quinta da Felicidade, esse novo sistema de monitoramento por câmeras faz parte de um esforço contínuo para aumentar a segurança e a vigilância na região, atendendo a uma demanda antiga dos moradores. O sistema, conta com tecnologia de ponta, com monitoramento em tempo real e também leitores de placas em casos de furtos ou roubos de veículos que evadirem para essa região”.

“Esse é um passo significativo para garantir a segurança das pessoas que residem ou têm suas chácaras nessa região. A instalação dessas câmeras vai inibir a ação de criminosos e facilitar o trabalho das forças de segurança. Gostaria de agradecer o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, e ao diretor do Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia, Evandro Gimenez, para que esse sistema definitivamente saísse do papel e beneficiasse as pessoas”, finalizou o vereador.

Leia Também