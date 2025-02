Vereador Rafael Marino visita a Secretaria de Saúde de São Carlos

Rafael Marino visitou a secretaria de saúde - Crédito: divulgação



O vereador Rafael Marino PODEMOS - esteve reunido na manhã dessa quarta feira ( 26 ), com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha e o secretário adjunto Wander Roberto Bonelli, para dialogar sobre diversas pautas relacionadas a saúde do município.

Ele indagou como estava a questão das funcionalidades da saúde com as pessoas que lutam contra o câncer e sobre o transporte que levam as pessoas que fazem tratamento fora da cidade de São Carlos, que não está mais funcionado.

O parlamentar destacou: "Conversamos sobre diversas pautas, entre elas o transporte para pacientes que se tratam fora da cidade, especialmente em Araraquara, pois eu tenho recebido muitas ligações de munícipes que relatam que o transporte de remoção para a cidade vizinha, não está mais sendo realizado e foi isso que vim conversar na secretaria"

E completou, "Esse transporte é essencial para garantir o acesso dos pacientes a tratamentos médicos contínuos e especializados, pois muitas dessas pessoas já sofrem com as doenças e agora não tem mais o transporte, coisa que eu não concordo".

Segundo o vereador, o secretário lhe apresentou a Portaria n: 02 de 04/02/2025 da Secretaria Municipal da Saúde que diz em seu artigo 5º. que o transporte ou ajuda de custo do programa de Tratamento Fora do Domicílio ( TFD ) não será autorizado para deslocamentos menores do que 50 Km de distância do município de São Carlos;

O secretário mencionou que para suprir, o município faz o reembolso de viagem e alimentação para as pessoas, além do que a portaria prevê, ou seja, a pessoa se desloca para a cidade, se alimenta, volta e guarda as notas fiscais e é reembolsada.

Rafael Marino, mesmo assim não concorda com essa condição: " A prefeitura pode até reembolsar, porém será que o paciente tem essa quantia para gastar antecipadamente ? disse.

E continuou, "o fim dessa situação é urgente e que a gestão municipal deve buscar alternativas para atender à demanda da população, garantindo que todos tenham condições adequadas para acessar os cuidados necessários a sua saúde".

Rafael Marino finalizou agradecendo o secretário pelo recebimento: "Gostaria de agradecer ao secretário Leandro Pilha e Wander, secretário adjunto, por me receber para tratar de assuntos tão importantes para nossos munícipes e deixo nosso mandato a disposição para que possamos avançar em outros projetos, sempre pensando no bem da saúde de São Carlos"

