Canil da Guarda Municipal passa por reforma geral com recursos destinados pelo vereador Bruno Zancheta

O vereador Bruno Zancheta acompanhou essa semana a aplicação de recursos, que foram destinados por meio da sua emenda parlamentar em 2024, para que fosse realizada uma reforma geral em todo o Canil da Guarda Municipal. Os cães da Guarda Municipal, que são treinados pelos servidores públicos, têm auxiliado em operações e principalmente na busca e apreensão contra o tráfico de entorpecentes.

Bruno Zancheta destacou: “Sabemos da importância do Canil da Guarda Municipal, com os nossos servidores públicos e os cães da corporação. Melhorando os instrumentos para que nossos guardas possam atuar, a população ganha ainda mais no quesito segurança”.

Os recursos destinados pelo parlamentar, foram utilizados para troca dos portões, pintura e reforma das baias, colocação de “sombrites” e melhorias gerais em toda infraestrutura. “Sabemos da importância destes cães para a corporação, temos inclusive, casos que, com auxílio destes animais, a Guarda Municipal conseguiu a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, tendo a cachorra índia K9 como campeã de operações e sendo um trabalho de excelência para nossa cidade. Agradeço o secretário de Segurança Pública Michael Yabuki e em nome do subcomandante da Guarda Municipal, Ambrozini, por nos receber e deixo mais uma vez o nosso mandato à disposição para que possamos avançar em diversas frentes”, concluiu o vereador.

