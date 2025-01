Câmara Municipal apresenta balanço das atividades de 2024 sob a presidência de Marquinho Amaral

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Marquinho Amaral -

A Câmara Municipal de São Carlos divulgou o relatório de atividades realizadas em 2024 até o dia 17 de dezembro, destacando a atuação dos vereadores, da Mesa Diretora e do Executivo Municipal. Sob a presidência do vereador Marquinho Amaral (Podemos), a Casa registrou números expressivos em diferentes frentes legislativas.

Entre os destaques, foram apresentados 995 projetos de lei, incluindo propostas do prefeito Airton Garcia, dos vereadores e da Mesa Diretora. Do total, 798 projetos de autoria do Executivo foram aprovados, enquanto os parlamentares conseguiram a aprovação de 137 projetos. A Mesa Diretora teve quatro projetos aprovados.

Os vereadores também demonstraram intensa atividade com a apresentação de 2.482 requerimentos e 296 indicações. Além disso, registraram 382 moções, reforçando o papel de representar os interesses e demandas da população.

Outros números que marcam o ano legislativo incluem:

Emenda à Lei Orgânica do Município (LOM): 1 apresentada;

Resoluções: 10 propostas;

Decretos Legislativos: 47 aprovados;

Vetos do prefeito analisados: 5.

A Câmara realizou um total de 43 sessões ordinárias, 10 extraordinárias e 48 solenes. Além disso, foram promovidas 17 audiências públicas e 12 participações na Tribuna Livre, destacando o esforço para garantir a transparência e a participação popular.

No campo das investigações, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instaurada durante o ano. Já o programa "Visite a Câmara" contou com 12 participações, reforçando o compromisso com a aproximação entre o Legislativo e a comunidade.

Marquinho Amaral, ex-presidente da Casa, destacou o empenho dos parlamentares em atender às demandas do município. "A Câmara cumpriu seu papel de forma comprometida, promovendo o debate e aprovando medidas importantes para a cidade", afirmou o presidente.

O balanço de 2024 reflete um ano de intensas atividades legislativas, reforçando o protagonismo da Câmara Municipal de São Carlos na construção de políticas públicas e no fortalecimento da democracia local.

Leia Também