Bruno Zancheta propõe ampliação do programa Internet nos Bairros para Kartódromo e Milton Olaio

O vereador Bruno Zancheta protocolou no legislativo municipal documentos solicitando a expansão do programa “Internet nos Bairros”. Nos requerimentos apresentados pelo parlamentar, ele solicita a instalação de pontos de WI-FI no Kartódromo e no Ginásio Milton Olaio Filho.

De acordo com o vereador, a ampliação da internet pública nesses locais é uma forma de democratizar o acesso à informação e facilitar a comunicação, além de proporcionar um ambiente mais inclusivo para atividades de lazer e eventos esportivos. “A presença de Wi-Fi gratuito no Kartódromo e no Milton Olaio contribuirá para que mais pessoas possam se conectar, compartilhar momentos e, até mesmo, trabalhar remotamente, aproveitando esses espaços públicos para fazer suas atividades diárias”, destacou Bruno Zancheta.

“A proposta é que ambos os locais recebam infraestrutura para acesso gratuito à internet, permitindo maior conectividade para a população que frequenta esses espaços”, finalizou o parlamentar.

Vale lembrar que o Programa “Internet nos Bairros” é uma lei de autoria de Bruno Zancheta (22043/2023) e propõe universalizar o acesso da internet em todos os bairros da cidade através da instalação de pontos de WI-FI em espaços públicos para que toda população possa usufruir.

