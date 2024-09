APAE agradece Marquinho Amaral por repasse de verba

APAE agradece à gestão de Marquinho por recursos de duodécimo para compra de veículo. -

Na manhã desta terça-feira (10), o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, em companhia do vereador Robertinho Mori, recebeu a visita da Diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para manifestar seus agradecimentos pela destinação e o repasse da verba para aquisição de uma van para atender aos alunos da instituição.

O anúncio do repasse no valor de R$ 300 mil à entidade foi realizado em julho deste ano e contou com a parceria da Secretaria de Educação e aprovação de todos os vereadores, já que a verba é referente ao duodécimo do Legislativo.

Segundo o vereador, todo o dinheiro é resultado de um entendimento de prioridades por parte de todos os funcionários e parlamentares da Câmara, já que ao economizarem em seus gastos de gabinete, puderam contribuir com a entrega deste montante que anteriormente seria devolvido para o Executivo no final do ano.

Essa ação não é novidade para Marquinho Amaral, dado que em sua gestão anterior (2013-2014) a APAE também conseguiu receber recursos do duodécimo que permitiram a compra de veículos anteriores.

Como a APAE de São Carlos é uma organização sem fins lucrativos que oferece atendimento especializado a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e que proporciona serviços básicos para o desenvolvimento e inclusão na sociedade, o feito de Marquinho Amaral demonstra o cuidado, atenção e responsabilidade com as entidades que prestam serviços essenciais à comunidade, e incentiva a continuidade de serviços com qualidade e eficiência, como a população merece.

