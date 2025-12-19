Washington Luís deve receber quase 300 mil veículos no Natal, prevê Ecovias

Rodovia Washington Luís em São Carlos - Crédito: divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista realiza, a partir da 0h desta terça-feira (23) até as 23h59 do dia 29 de dezembro, a Operação Especial de Natal, com atuação nos cerca de 600 quilômetros de rodovias sob sua concessão. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança viária, garantir fluidez no tráfego e oferecer mais conforto aos motoristas durante o período de festas e início das férias escolares.

De acordo com a concessionária, a expectativa é que aproximadamente 774 mil veículos circulem pelas rodovias administradas ao longo da operação. Entre os trechos com maior previsão de movimento está a rodovia Washington Luís (SP-310), especialmente no segmento entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, onde são esperados 288 mil veículos, o maior volume de toda a malha.

Outros trechos também devem registrar fluxo elevado, como a região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, com previsão de 118.624 veículos, além da SP-326 (Brigadeiro Faria Lima), entre Matão e Bebedouro, que deve receber cerca de 225 mil veículos. Na SP-333, entre Borborema e Sertãozinho, a estimativa é de 97,5 mil veículos. Já a SP-323, na região de Taquaritinga, deve concentrar 22.320 veículos, enquanto a SP-351, em Catanduva, pode registrar 27 mil passagens.

Segundo a Ecovias, os dias de maior movimento devem ser 23 e 29 de dezembro, com picos previstos no período da manhã, entre 6h e 8h, e no fim da tarde e início da noite, entre 17h e 19h. A concessionária informou ainda que, após o Natal, será realizada a Operação Especial de Ano Novo, entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026.

Obras suspensas para melhorar a fluidez

Para minimizar impactos no tráfego, as obras de implantação de terceiras faixas na Washington Luís, nos trechos de São Carlos, São José do Rio Preto e Mirassol, estarão suspensas entre 20 de dezembro e 4 de janeiro, com retomada prevista para o dia 5. Durante o período de operação especial, os serviços de pavimentação e sinalização também serão restritos, contribuindo para maior fluidez e segurança aos usuários da rodovia.

Leia Também