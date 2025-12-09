Vacina contra a bronquiolite: saiba quem deve se imunizar para proteger o recém-nascido

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) iniciou a distribuição de mais de 134 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) aos 645 municípios do estado. A vacina é destinada a todas as gestantes a partir de 28 semanas, aplicada em dose única a cada gestação, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações. A população estimada de gestantes, por ano, no estado de São Paulo é superior a 500 mil.

A vacinação durante a gestação estimula a produção de anticorpos que são transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo proteção nos primeiros seis meses de vida, período em que há maior risco de quadros graves de bronquiolite e pneumonia.

O VSR é a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês pequenos. Em 2024, o estado registrou 6.219 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Em 2025, até a última quarta-feira (3), foram notificados 9.441 casos, sendo mais de 71% em crianças menores de um ano.

Como será a vacinação

Para receber o imunizante, a gestante deve apresentar documento com foto e o registro do pré-natal.

A vacina pode ser aplicada no mesmo dia de outros imunizantes recomendados na gestação, como influenza, covid-19 e dTpa, sem prejuízo à segurança ou à eficácia.

Cada município definirá a organização e o fluxo de aplicação da vacina nas unidades de saúde.