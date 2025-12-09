(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Estado

Vacina contra a bronquiolite: saiba quem deve se imunizar para proteger o recém-nascido

09 Dez 2025 - 08h30Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gestante - Crédito: PixabayGestante - Crédito: Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) iniciou a distribuição de mais de 134 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) aos 645 municípios do estado. A vacina é destinada a todas as gestantes a partir de 28 semanas, aplicada em dose única a cada gestação, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações. A população estimada de gestantes, por ano, no estado de São Paulo é superior a 500 mil.
 
A vacinação durante a gestação estimula a produção de anticorpos que são transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo proteção nos primeiros seis meses de vida, período em que há maior risco de quadros graves de bronquiolite e pneumonia.
 
O VSR é a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês pequenos. Em 2024, o estado registrou 6.219 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Em 2025, até a última quarta-feira (3), foram notificados 9.441 casos, sendo mais de 71% em crianças menores de um ano.
 
Como será a vacinação
 
Para receber o imunizante, a gestante deve apresentar documento com foto e o registro do pré-natal.
 
A vacina pode ser aplicada no mesmo dia de outros imunizantes recomendados na gestação, como influenza, covid-19 e dTpa, sem prejuízo à segurança ou à eficácia.
 
Cada município definirá a organização e o fluxo de aplicação da vacina nas unidades de saúde.
 

Leia Também

Sistema de baixa pressão traz chuva forte ao estado de SP
Previsão do tempo 06h31 - 08 Dez 2025

Sistema de baixa pressão traz chuva forte ao estado de SP

Estudantes da rede estadual poderão almoçar nas escolas durante as férias
Educação14h20 - 07 Dez 2025

Estudantes da rede estadual poderão almoçar nas escolas durante as férias

Domingo será de calor e há previsão de pancadas de chuva
Previsão do tempo 07h33 - 07 Dez 2025

Domingo será de calor e há previsão de pancadas de chuva

Final de semana será de tempo seco e calor, mas chuva volta ao estado de SP; veja quando
Previsão do tempo 07h22 - 05 Dez 2025

Final de semana será de tempo seco e calor, mas chuva volta ao estado de SP; veja quando

USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking britânico
Estado11h13 - 04 Dez 2025

USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking britânico

Últimas Notícias