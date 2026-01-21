Universidades da região sofrerão sanções por desempenho ruim dos cursos de medicina

Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília - Crédito: Agência Brasil

Nesta segunda-feira (19), o Ministério da Educação (MEC) apresentou os resultados da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país. Desse total, cerca de 30% tiveram desempenho insatisfatório, quando menos de 60% dos estudantes foram considerados proficientes.

Entre as instituições com problemas, oito estão na macrorregião: a Universidade Brasil (UB), de Fernandópolis, que também tem campus em Descalvado; a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Araras (SLMANDIC-ARARAS); a Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), campus Guarujá; e o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto.

A partir da publicação dos dados, os cursos com nota insatisfatória e que pertencem ao Sistema Federal de Ensino — que inclui as universidades federais e as instituições privadas — passarão por um processo de supervisão, no qual podem ser adotadas medidas cautelares. Ao todo, são 99 cursos nessa situação (confira a lista abaixo). As instituições públicas estaduais, distritais e municipais não passam pelo processo, uma vez que são supervisionadas pelos respectivos conselhos e secretarias de educação locais.

MEDIDAS – As sanções, de acordo com o MEC, serão escalonadas e podem prever desde a redução de vagas até a suspensão da oferta via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As medidas cautelares serão aplicadas conforme o desempenho do curso.

“Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público, mais graves serão as medidas adotadas”, informou o MEC.

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União, esses 99 cursos terão 30 dias para apresentar defesa ao MEC, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

RESULTADOS – Os melhores desempenhos no Enamed foram observados entre 6.502 estudantes de instituições federais, que apresentaram pontuação média de 83,1% de proficiência, seguidos pelos alunos das estaduais, com média de 86,6%, entre os 2.402 inscritos.

Os piores desempenhos foram registrados entre os 944 concluintes da rede municipal, que somaram média de 49,7% da pontuação máxima, com resultado considerado insuficiente pelo exame. Os 15.409 estudantes da rede privada com fins lucrativos também apresentaram média de apenas 57,2% da pontuação máxima.

ENAMED – Criado em abril de 2025, o Enamed é uma adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes (Enade) para estudantes concluintes do curso de medicina, com o objetivo de avaliar a formação médica no Brasil. O exame é obrigatório, e o resultado obtido pelo estudante pode ser utilizado para ingresso nos programas de residência médica unificados do MEC, organizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

CONFIRA A LISTA DOS 99 CURSOS QUE SERÃO SUPERVISIONADOS PELO MEC

Universidade Estácio De Sá (UNESA) – privada com fins lucrativos – Angra dos Reis (RJ)

Faculdade Metropolitana (UNNESA) – privada com fins lucrativos – Porto Velho (RO)

Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN) – privada com fins lucrativos – Aparecida de Goiânia (GO)

Faculdades De Dracena – privada sem fins lucrativos – Dracena (SP)

Centro Universitário De Adamantina (FAI) – especial – Adamantina (SP)

União Das Faculdades Dos Grandes Lagos (UNILAGO) – privada sem fins lucrativos – São José

do Rio Preto (SP)

Centro Universitário Uninorte – privada com fins lucrativos – Rio Branco (AC)

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) – privada sem fins lucrativos – Juiz de Fora (MG)

Centro Universitário Das Américas (CAM) – privada com fins lucrativos – São Paulo (SP)

Universidade De Mogi Das Cruzes (UMC) – privada com fins lucrativos – Mogi das Cruzes (SP)

Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul (Estácio Jaraguá) – privada com fins lucrativos – Jaraguá do Sul (SC)

Faculdade Zarns - Itumbiara – privada com fins lucrativos – Itumbiara (GO)

Universidade Do Contestado (UNC) – especial – Mafra (SC)

Universidade Brasil (UB) – privada com fins lucrativos – Fernandópolis (SP)

Universidade Federal Do Pará (UFPA) – pública federal – Altamira (PA)

Centro Universitário Ceuni - Fametro (CEUNI-FAMETRO) – privada com fins lucrativos – Manaus (AM)

Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) – privada sem fins lucrativos – Manaus (AM)

Centro Universitário De Goiatuba (UNICERRADO) – especial – Goiatuba (GO)

Faculdade Da Saúde E Ecologia Humana (FASEH) – privada com fins lucrativos – Vespasiano (MG)

Faculdade São Leopoldo Mandic De Araras (SLMANDIC-ARARAS) – privada com fins lucrativos – Araras (SP)

Universidade Iguaçu (UNIG) – privada sem fins lucrativos – Nova Iguaçu (RJ)

Faculdade Atitus Educação Passo Fundo (Atitus Educação) – privada com fins lucrativos – Passo Fundo (RS)

Universidade De Ribeirão Preto (UNAERP) – privada sem fins lucrativos – Guarujá (SP)

Faculdade Uninassau Vilhena – privada com fins lucrativos – Vilhena (RO)

Faculdade Morgana Potrich (FAMP) – privada com fins lucrativos – Mineiros (GO)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Santa Inês (AFYA SANTA INÊS) – privada com fins lucrativos – Santa Inês (MA)

Afya Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba (AFYA PARAÍBA) – privada com fins lucrativos – João Pessoa (PB)

Faculdade Atenas Passos – privada com fins lucrativos – Passos (MG)

Afya Faculdade De Porto Nacional (Afya Porto Nacional) – privada com fins lucrativos – Porto Nacional (TO)

Faculdade Estácio De Canindé (ESTÁCIO CANINDÉ) – privada com fins lucrativos – Canindé (CE)

Afya Universidade Unigranrio (UNIGRANRIO) – privada com fins lucrativos – Duque de Caxias (RJ)

Centro Universitário Famesc (UniFAMESC) – privada com fins lucrativos – Bom Jesus do Itabapoana (RJ)

Centro Universitário Maurício De Nassau De Barreiras (UNINASSAU) – privada sem fins lucrativos – Barreiras (BA)

Faculdade De Filosofia Ciências E Letras De Penápolis (FAFIPE) – privada sem fins lucrativos – Penápolis (SP)

Centro Universitário Ingá (UNINGÁ) – privada com fins lucrativos – Maringá (PR)

Centro Universitário Maurício De Nassau (UNINASSAU) – privada com fins lucrativos – Recife (PE)

Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto (ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE) – privada com fins lucrativos – Ribeirão Preto (SP)

Faculdade De Medicina Nova Esperança (FAMENE) – privada com fins lucrativos – João Pessoa (PB)

Universidade De Cuiabá (UNIC/UNIME) – privada com fins lucrativos – Cuiabá (MT)

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – privada com fins lucrativos – São Paulo (SP)

Centro Universitário De Santa Fé Do Sul (UNIFUNEC) – especial – Santa Fé do Sul (SP)

Faculdade Estácio De Juazeiro (EstácioJuazeiro) – privada com fins lucrativos – Juazeiro (BA)

Universidade De Marília (UNIMAR) – privada com fins lucrativos – Marília (SP)

Centro Universitário Serra Dos Órgãos (UNIFESO) – privada sem fins lucrativos – Teresópolis (RJ)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Jaboatão Dos Guararapes (AFYA JABOATÃO) – privada com fins lucrativos – Jaboatão dos Guararapes (PE)

Faculdade Unicesumar De Corumbá – privada com fins lucrativos – Corumbá (MS)

Afya Centro Universitário De Itaperuna (Afya Itaperuna) – privada com fins lucrativos – Itaperuna (RJ)

Faculdade De Medicina De Olinda (FMO) – privada com fins lucrativos – Olinda (PE)

Afya Centro Universitário De Porto Velho (Afya Porto Velho) – privada com fins lucrativos – Porto Velho (RO)

Universidade Santo Amaro (UNISA) – privada sem fins lucrativos – São Paulo (SP)

Universidade Paranaense (UNIPAR) – privada com fins lucrativos – Umuarama (PR)

Universidade Iguaçu (UNIG) – privada sem fins lucrativos – Itaperuna (RJ)

Faculdade Estácio De Alagoinhas – privada com fins lucrativos – Alagoinhas (BA)

Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia (UNESULBAHIA) – privada com fins lucrativos – Eunápolis (BA)

Faculdade Pitágoras De Medicina De Eunápolis – privada com fins lucrativos – Eunápolis (BA)

Centro Universitário Vértice (UNIVÉRTIX) – privada com fins lucrativos – Matipó (MG)

Universidade Ceuma (UNICEUMA) – privada sem fins lucrativos – Imperatriz (MA)

Faculdade Ages De Medicina (Faculdade AGES) – privada com fins lucrativos – Jacobina (BA)

Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga (FADIP) – privada com fins lucrativos – Ponte Nova (MG)

Universidade Ceuma (UNICEUMA) – privada sem fins lucrativos – São Luís (MA)

Universidade Vale Do Rio Doce (UNIVALE) – privada sem fins lucrativos – Governador Valadares (MG)

Centro Universitário De Volta Redonda (UNIFOA) – privada sem fins lucrativos – Volta Redonda (RJ)

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – privada com fins lucrativos – Piracicaba (SP)

Faculdade De Enfermagem Nova Esperança De Mossoró - Facene/Rn (FACENE/RN) – privada com fins lucrativos – Mossoró (RN)

Centro Universitário Unifacig – privada com fins lucrativos – Manhuaçu (MG)

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – privada com fins lucrativos – São José dos Campos (SP)

Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (UNILA) – pública federal – Foz do Iguaçu (PR)

Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA) – privada com fins lucrativos – Porto Velho (RO)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Marabá (Afya Marabá) – privada com fins lucrativos – Marabá (PA)

Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia (UNIFAMAZ) – privada com fins lucrativos – Belém (PA)

Universidade Nove De Julho (UNINOVE) – privada sem fins lucrativos – São Bernardo do Campo (SP)

Centro Universitário Unime (UNIME) – privada com fins lucrativos – Lauro de Freitas (BA)

Universidade Nove De Julho (UNINOVE) – privada sem fins lucrativos – Osasco (SP)

Faculdade Ages De Medicina De Irecê (Faculdade AGES) – privada com fins lucrativos – Irecê (BA)

Afya Centro Universitário De Araguaína (Afya Araguaína) – privada com fins lucrativos – Araguaína (TO)

Afya Universidade Unigranrio (UNIGRANRIO) – privada com fins lucrativos – Rio de Janeiro (RJ)

Centro Universitário Zarns - Salvador (ZARNS SALVADOR) – privada com fins lucrativos – Salvador (BA)

Universidade De Taubaté (UNITAU) – especial – Taubaté (SP)

Centro Universitário De João Pessoa (UNIPÊ) – privada com fins lucrativos – João Pessoa (PB)

Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) – pública federal – Pinheiro (MA)

Faculdade De Minas Bh (FAMINAS-BH) – privada com fins lucrativos – Belo Horizonte (MG)

Faculdade De Medicina De Campos (FMC) – privada sem fins lucrativos – Campos dos Goytacazes (RJ)

Universidade De Gurupi (UnirG) – especial – Gurupi (TO)

Faculdade São Leopoldo Mandic – privada com fins lucrativos – Campinas (SP)

Faculdade Santa Marcelina (FASM) – privada sem fins lucrativos – São Paulo (SP)

Universidade Cidade De São Paulo (UNICID) – privada com fins lucrativos – São Paulo (SP)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Itabuna (AFYA ITABUNA) – privada com fins lucrativos – Itabuna (BA)

Universidade Do Vale Do Taquari (UNIVATES) – comunitária/confessional – Lajeado (RS)

Universidade De Itaúna (UI) – privada sem fins lucrativos – Itaúna (MG)

Afya Faculdade De Parnaíba ( Afya Parnaíba) – privada com fins lucrativos – Parnaíba (PI)

Universidade Federal Do Sul Da Bahia (UFSB) – pública federal – Teixeira de Freitas (BA)

Faculdade Atenas Sete Lagoas – privada com fins lucrativos – Sete Lagoas (MG)

Universidade Anhanguera (UNIDERP) – privada com fins lucrativos – Campo Grande (MS)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Vitória Da Conquista (Afya FCM VIC) – privada com fins lucrativos – Vitória da Conquista (BA)

Faculdade De Medicina De Barbacena (FAME) – privada sem fins lucrativos – Barbacena (MG)

Universidade Luterana Do Brasil (ULBRA) – comunitária/confessional – Canoas (RS)

Centro Universitário Faminas (UNIFAMINAS) – privada com fins lucrativos – Muriaé (MG)

Centro Universitário Facisa (UNIFACISA) – privada com fins lucrativos – Campina Grande (PB)



Leia Também