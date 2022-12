Três pessoas são internadas em estado grave após queimaduras em festa de casamento

Crédito: arquivo pessoal

O casal Taylla Maria Lopes Barci, 22 e Eliseu Cardoso Prado de Sousa, 24 anos e a avó do rapaz, Maria Aparecida Benedito Cardoso, 67 permanecem internados em estado grave. Eles são vítimas de queimaduras ocorridas durante uma festa de casamento ocorrida no dia 17 deste mês em um salão na Avenida Presidente Vargas, na cidade de Franca.

O acidente aconteceu quando ocorreu a liberação pelo bufê para os convidados se servirem. Porém, o álcool espalhado em um réchaud (utensílio com fogo embaixo para manter o alimento aquecido) derramou e causou combustão. As chamas se espalharam e atingiram várias pessoas que estavam na fila.

As vítimas receberam atendimento médico na Santa Casa de Franca. Mas, devido aos graves ferimentos, Taylla, com 30% do corpo queimado (queimaduras no pescoço, rosto e nos braços), foi transferida para o Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto e segue intubada e sedada na UTI; Eliseu para o Hospital das Clínicas (mesma cidade) e Maria Aparecida para uma instituição de Catanduva.

