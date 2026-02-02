(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Tempo segue instável e há previsão de pancadas de chuva

02 Fev 2026 - 06h50Por Da redação
Pedestre se protege da chuva no Centro de São Carlos - Crédito: SCAPedestre se protege da chuva no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Segunda-feira (02/02) a Quarta-feira (04/02)


A presença de um sistema de baixa pressão mantém a condição de Tempo instável sobre o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com formação de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e noite. temperaturas elevadas.

Quinta-feira (05/05)


As instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo. No entanto, permanece com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado. (Fonte IPMET)
 

