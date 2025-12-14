Tempo chuvoso persiste pelo menos até terça-feira

Sexta-feira começou com muita chuva - Crédito: SCA

Domingo (14/12)



Tempo instável no estado de São Paulo, devido à presença de um sistema de baixa pressão no continente, que mantém o céu nublado a parcialmente nublado, com áreas de chuvas intermitentes, algumas acompanhadas por trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais. Temperaturas máximas em declínio.

Segunda-feira (15/12)



A condição de instabilidade continua no estado de São Paulo, principalmente no setor oeste do estado, que começa o dia com áreas de chuvas e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, sol entre nuvens, com previsão de chuvas mais intensas, a partir da tarde. Temperaturas máximas com ligeira elevação.

Terça-feira (16/12)



O Tempo segue instável no estado de São Paulo, com instabilidades reforçadas pela chegada de uma frente fria no decorrer do dia, que causará muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas, além de descargas elétricas ocasionais em várias regiões do estado. As temperaturas terão leve declínio. (fonte IPMET)

