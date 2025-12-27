(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Estado

Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares

Em São Carlos, Arlindo Bittencourt foi contemplada com o programa.

27 Dez 2025 - 09h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais

O Governo do Estado de São Paulo confirmou que a implementação do programa de escolas cívico-militares terá início a partir de fevereiro de 2026. Em São Carlos, a Escola Estadual Arlindo Bittencourt está entre as unidades contempladas nesta primeira etapa do projeto.

De acordo com o governo estadual, inicialmente 100 escolas da rede pública passarão a adotar o novo modelo de ensino, com expansão gradual nos anos seguintes. A proposta havia sido prevista para começar no segundo semestre de 2025, mas acabou sendo suspensa após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a proibição e autorizou a continuidade do programa.

Em setembro, o plenário do STF referendou de forma unânime a decisão, encerrando definitivamente os questionamentos jurídicos sobre o início do projeto. Com a questão judicial superada, o governador Tarcísio de Freitas confirmou que a implantação das escolas cívico-militares ocorrerá no próximo ano letivo.

As escolas cívico-militares mantêm professores civis responsáveis pelo ensino pedagógico, enquanto a gestão administrativa e disciplinar fica a cargo de militares da reserva. O modelo foi adotado em âmbito nacional durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas posteriormente descontinuado pelo governo federal. Em São Paulo, a proposta foi retomada como política pública estadual.

Especialistas destacam que o Supremo Tribunal Federal considerou a iniciativa constitucional, entendendo que se trata de uma decisão de política pública, dentro da autonomia dos estados. Segundo esse entendimento, cabe ao governo estadual e à Assembleia Legislativa definir a adoção do modelo, de acordo com o projeto escolhido pelo eleitorado.

Leia Também

Quando o forte calor vai embora? Instabilidades e queda de temperatura estão previstas para SP
Estado12h11 - 27 Dez 2025

Quando o forte calor vai embora? Instabilidades e queda de temperatura estão previstas para SP

PIB da Região Central chega a R$ 67,4 bilhões, segundo o IBGE
Estado11h08 - 27 Dez 2025

PIB da Região Central chega a R$ 67,4 bilhões, segundo o IBGE

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até dia 29
Estado18h51 - 26 Dez 2025

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até dia 29

Não gostei do presente de Natal, posso trocar? Procon explica
Estado07h16 - 26 Dez 2025

Não gostei do presente de Natal, posso trocar? Procon explica

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP
Estado06h48 - 26 Dez 2025

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

Últimas Notícias