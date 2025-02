Suzane von Richthofen se muda para cidade no interior de SP e gera reação entre moradores

Suzane von Richthofen, agora Suzane Louise Magnani Muniz, cumpre pena em liberdade pelo assassinato dos pais - Crédito: redes sociais

Suzane von Richthofen, agora chamada Suzane Louise Magnani Muniz, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, teria se mudado para Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. A cidade, com cerca de 18 mil habitantes, seria seu novo lar ao lado do marido, um médico.

De acordo com o blog True Crime, do Globo, este já seria o terceiro endereço de Suzane desde janeiro de 2023, quando deixou a Penitenciária de Tremembé para cumprir o restante da pena em liberdade. A mudança mais recente teria ocorrido após a aprovação do marido em um concurso público, que o levou a atuar no Hospital São Camilo Águas de Lindóia.

A chegada da mulher à cidade, no entanto, tem gerado desconforto entre os moradores. Segundo relatos, ela já foi vista em cachoeiras da Serra da Mantiqueira e frequentando um salão de beleza. Uma testemunha afirmou ao blog que algumas clientes do estabelecimento se retiraram ao reconhecê-la.

