Sistema de baixa pressão vai trazer muita chuva ao estado de SP

Crédito: Pixabay
Sexta-feira (12/12)
O dia de sexta-feira começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, áreas de instabilidade se formam a partir do oeste paulista, causando chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais, principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Temperaturas continuam elevadas.
Sábado (13/12) a Segunda-feira (15/12)
Sistema de baixa pressão no continente mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais. Temperaturas em ligeiro declínio. Fonte IPMET