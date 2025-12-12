(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Previsão do tempo

Sistema de baixa pressão vai trazer muita chuva ao estado de SP

12 Dez 2025 - 06h51Por Da redação
Sistema de baixa pressão vai trazer muita chuva ao estado de SP - Crédito: Pixabay Crédito: Pixabay


 

Sexta-feira (12/12)

O dia de sexta-feira começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, áreas de instabilidade se formam a partir do oeste paulista, causando chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais, principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Temperaturas continuam elevadas.

Sábado (13/12) a Segunda-feira (15/12)

Sistema de baixa pressão no continente mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais. Temperaturas em ligeiro declínio. Fonte IPMET 

