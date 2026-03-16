Semana comeÃ§a com tempo firme, mas hÃ¡ previsÃ£o de pancadas de chuva nesta terÃ§a-feira

Segunda-feira (23/03)



A semana começa com pouca nebulosidade e sem chuva em praticamente todo estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde há previsão de chuva isoladas, de curta duração, principalmente no centro e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (24/03)



Manhã com céu parcialmente nublado a nublado e com áreas de chuvas em algumas regiões do estado de São Paulo, devido a presença do sistema de baixa pressão e a proximidade de uma frente fria, que atua no Paraná. A partir da tarde, a condição de instabilidade aumenta, trazendo novas áreas de chuvas com trovoadas, em várias regiões do estado. As Temperaturas máximas terão leve declínio.

Quarta-feira (25/03) e Quinta-feira (26/04)



A condição de estabilidade retorna ao estado de São Paulo no período da manhã, onde a previsão é de céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado. A partir da tarde, pancadas de chuva de curta duração se formam em algumas regiões paulistas, em razão do calor e da alta umidade atmosférica. Temperaturas em elevação.

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