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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
PrevisÃ£o do tempo

Semana comeÃ§a com tempo firme, mas hÃ¡ previsÃ£o de pancadas de chuva nesta terÃ§a-feira

23 Mar 2026 - 07h47Por Da redaÃ§Ã£o
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Semana comeÃ§a com tempo firme, mas hÃ¡ previsÃ£o de pancadas de chuva nesta terÃ§a-feira -

Segunda-feira (23/03)


A semana começa com pouca nebulosidade e sem chuva em praticamente todo estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde há previsão de chuva isoladas, de curta duração, principalmente no centro e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (24/03)


Manhã com céu parcialmente nublado a nublado e com áreas de chuvas em algumas regiões do estado de São Paulo, devido a presença do sistema de baixa pressão e a proximidade de uma frente fria, que atua no Paraná. A partir da tarde, a condição de instabilidade aumenta, trazendo novas áreas de chuvas com trovoadas, em várias regiões do estado. As Temperaturas máximas terão leve declínio.

Quarta-feira (25/03) e Quinta-feira (26/04)


A condição de estabilidade retorna ao estado de São Paulo no período da manhã, onde a previsão é de céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado. A partir da tarde, pancadas de chuva de curta duração se formam em algumas regiões paulistas, em razão do calor e da alta umidade atmosférica. Temperaturas em elevação.

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